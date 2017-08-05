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Главные новости Челябинской области
11:24  05 августа 2017 0

В Челябинске ищут женщину, бросившую младенца на помойке

Открытая лицензия на 04.08.2015. Куклы., игрушка, кукла
Ребенка выбросили, как мусорФото: Pixabay

На Южном Урале разыскивают женщину, оставившую в опасности своего новорожденного ребенка.

Прохожий обнаружил живого новорожденного малыша около мусорных контейнеров во дворе одного из домов по ул. Шоссе Металлургов в Металлургическом районе города Челябинска 20 июля 2017 года, уточнили в СУ СКР по Челябинской области. Со слов очевидцев правоохранители составили фоторобот предполагаемой матери.

Очевидцы описали ее как женщину славянской внешности, возраст предполагаемой матери 30-35 лет, рост около 160 см, телосложение полное, волосы темного-русого цвета. У нее был неопрятный внешний вид, на женщине были запачканные джинсы и футболка светлого цвета с рисунком.

Следственные органы просят жителей Челябинска, обладающих какой-либо информацией, сообщить сведения о личности предполагаемой матери ребенка, а также информацию о ее возможном местонахождении по телефонам следственного отдела: 8 (351) 721-65-80, 8 (351) 722-17-81, либо в органы МВД России по телефону 02.

Дело, возбужденное по ст. 125 УК РФ, по факту оставления в опасности новорожденного ребенка, расследуется в следственном отделе по Металлургическомe району Челябинска.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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