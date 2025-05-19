Суд отправил на условный срок бывшего замглавы челябинской Рублевки

Бывший первый замглавы Сосновского района Азархин приговорен к условному сроку
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорю Азархину назначили условный срок
Игорю Азархину назначили условный срок Фото:

Бывший первый заместитель главы Сосновского района Челябинской области Игорь Азархин приговорен к условному сроку по обвинениям в превышении должностных полномочий и растрате. Об этом не называя имен сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Соучастники в лице Дениса Казанцева и Дмитрия Иванова также отделались «условкой».

«Приговором суда бывшему заместителю главы района назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, со штрафом 400 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на срок два с половиной года. Соучастникам назначено наказание в виде трех с половиной лет и четырех лет лишения свободы условно с испытательными сроками два года и два с половиной года, со штрафами 200 и 400 тысяч рублей соответственно, с лишением права занимать определенные должности, на государственной и муниципальной службе на срок два года каждому», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде удалось доказать, что Азархин в 2017 году заключил с фирмой Казанцева контракт на покупку нежилого помещения, в котором планировалось разместить детский сад. Иванов провел оценку здания, заявив стоимость в два раза выше фактической — около 56,5 млн вместо 28,7. Таким образом группа растратила бюджет. 

«Исковое заявление администрации Сосновского муниципального района о взыскании с осужденных суммы ущерба в сумме около 27,8 млн рублей оставлено без рассмотрения. Прокуратура изучит приговор на предмет его обоснованности», — добавили в надзорном ведомстве.

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Бывший первый заместитель главы Сосновского района Челябинской области Игорь Азархин приговорен к условному сроку по обвинениям в превышении должностных полномочий и растрате. Об этом не называя имен сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Соучастники в лице Дениса Казанцева и Дмитрия Иванова также отделались «условкой». «Приговором суда бывшему заместителю главы района назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, со штрафом 400 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на срок два с половиной года. Соучастникам назначено наказание в виде трех с половиной лет и четырех лет лишения свободы условно с испытательными сроками два года и два с половиной года, со штрафами 200 и 400 тысяч рублей соответственно, с лишением права занимать определенные должности, на государственной и муниципальной службе на срок два года каждому», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде удалось доказать, что Азархин в 2017 году заключил с фирмой Казанцева контракт на покупку нежилого помещения, в котором планировалось разместить детский сад. Иванов провел оценку здания, заявив стоимость в два раза выше фактической — около 56,5 млн вместо 28,7. Таким образом группа растратила бюджет.  «Исковое заявление администрации Сосновского муниципального района о взыскании с осужденных суммы ущерба в сумме около 27,8 млн рублей оставлено без рассмотрения. Прокуратура изучит приговор на предмет его обоснованности», — добавили в надзорном ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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