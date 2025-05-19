Расписание электричек изменится в Челябинской области в мае

В Челябинской области с 20 по 24 мая изменится расписание ряда пригородных поездов на популярных направлениях. Корректировки связаны с проведением плановых ремонтных работ на перегоне Шершни — Смолино, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Изменения затронут маршруты Челябинск — Миасс I, Челябинск — Златоуст, Полетаево I — Челябинск, Челябинск — Бакал и Челябинск — Южноуральск. Изменение расписания поездов связано с плановыми ремонтными работами на перегоне Шершни — Смолино», — сообщила пресс-служба ЮУЖД на официальном сайте.
Время отправления и прибытия ряда поездов будет сдвинуто на несколько минут вперед или назад, а некоторые рейсы будут сокращать или увеличивать время в пути. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее в мае на ЮУЖД уже вносились изменения в расписание пригородных поездов из-за праздничных дней и запускались новые электропоезда, а некоторые рейсы временно отменялись. Тогда корректировки также затрагивали популярные направления и были связаны с увеличением пассажиропотока в майские праздники.
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