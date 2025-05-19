В Челябинской области расширили список получателей выплат семьям участников СВО

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Меры поддержки упростили по поручению главы региона
Меры поддержки упростили по поручению главы региона Фото:

В Челябинской области расширили круг получателей мер соцподдержки для семей участников спецоперации. Работа проведена по поручению главы региона Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Считаем необходимым расширить круг тех, кто может рассчитывать на поддержку от региона. Мы стремимся сделать процедуру получения выплат максимально простой и понятной, чтобы люди могли сосредоточиться на самом главном — на поддержке своих близких», — отметил Алексей Текслер.

В случае отсутствия ближайших родственников, единовременные выплаты могут быть предоставлены опекунам, попечителям, а также братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Помимо этого, для самих военнослужащих были упрощены процедуры оформления некоторых региональных выплат.

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В Челябинской области расширили круг получателей мер соцподдержки для семей участников спецоперации. Работа проведена по поручению главы региона Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Считаем необходимым расширить круг тех, кто может рассчитывать на поддержку от региона. Мы стремимся сделать процедуру получения выплат максимально простой и понятной, чтобы люди могли сосредоточиться на самом главном — на поддержке своих близких», — отметил Алексей Текслер. В случае отсутствия ближайших родственников, единовременные выплаты могут быть предоставлены опекунам, попечителям, а также братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Помимо этого, для самих военнослужащих были упрощены процедуры оформления некоторых региональных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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