В Челябинской области расширили список получателей выплат семьям участников СВО

В Челябинской области расширили круг получателей мер соцподдержки для семей участников спецоперации. Работа проведена по поручению главы региона Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Считаем необходимым расширить круг тех, кто может рассчитывать на поддержку от региона. Мы стремимся сделать процедуру получения выплат максимально простой и понятной, чтобы люди могли сосредоточиться на самом главном — на поддержке своих близких», — отметил Алексей Текслер.
В случае отсутствия ближайших родственников, единовременные выплаты могут быть предоставлены опекунам, попечителям, а также братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Помимо этого, для самих военнослужащих были упрощены процедуры оформления некоторых региональных выплат.
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