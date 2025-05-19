Тракторы и пылесосы отечественного производства закупили для Челябинской области. Фото

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Всего будет закуплено 122 единицы техники
Всего будет закуплено 122 единицы техники Фото:

В Челябинской области муниципалитеты получат 122 единицы новой коммунальной техники для обслуживания городской инфраструктуры. Вся техника — отечественного производства, в том числе с Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), сообщил губернатор Алексей Текслер. 

«Продолжаем обновлять коммунальную технику по всей Челябинской области. В этом году 122 новые машины поступят во все города и районы области. Вся техника отечественного производства, в том числе с нашего Челябинского тракторного завода», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В прошлом году новая спецтехника работала на улицах Челябинска и убирала снег с дорог и тротуаров. А летом в городе появятся новые мощные пылесосы для уборки улиц. Машины также будут использоваться для строительства и ремонта дорог, благоустройства дворов и общественных пространств, модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновление техники проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Ранее в Челябинской области стартовала программа «Большой ремонт 74», в рамках которой до 2025 года на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения выделят 7,2 миллиарда рублей. Программа охватит все 43 муниципальных образования региона и предусматривает замену сотен километров коммунальных сетей и строительство новых объектов инфраструктуры.

Машины будут использоваться для благоустройства дворов
Машины будут использоваться для благоустройства дворов
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В Челябинской области муниципалитеты получат 122 единицы новой коммунальной техники для обслуживания городской инфраструктуры. Вся техника — отечественного производства, в том числе с Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), сообщил губернатор Алексей Текслер.  «Продолжаем обновлять коммунальную технику по всей Челябинской области. В этом году 122 новые машины поступят во все города и районы области. Вся техника отечественного производства, в том числе с нашего Челябинского тракторного завода», — написал Текслер в своем telegram-канале. В прошлом году новая спецтехника работала на улицах Челябинска и убирала снег с дорог и тротуаров. А летом в городе появятся новые мощные пылесосы для уборки улиц. Машины также будут использоваться для строительства и ремонта дорог, благоустройства дворов и общественных пространств, модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновление техники проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».  Ранее в Челябинской области стартовала программа «Большой ремонт 74», в рамках которой до 2025 года на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения выделят 7,2 миллиарда рублей. Программа охватит все 43 муниципальных образования региона и предусматривает замену сотен километров коммунальных сетей и строительство новых объектов инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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