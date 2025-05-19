Челябинский банк банкротит экс-депутата

Экс-депутату Челябинска Петру Ищенко грозит банкротство. Информация об этом появилась в базе судебных дел.
Истцом выступает Челябинвестбанк. Основанием для иска о банкротстве — задолженность в размере 16,4 млн рублей. Дело будет рассматривать арбитражный суд Челябинской области.
Бизнесмен Петр Ищенко представлял избирателей в Металлургическом райсовете Челябинска, ныне ликвидированном после отмены муниципальной реформы в областном центре. В 2015 году он стал одним из главных спонсоров ЕР, пожертвовав партии пять миллионов рублей. Об этом сообщалось в сводном финансовом отчете партии, опубликованном на сайте Центризбиркома.
В 2021 году строительная фирма, которой он владел, но затем передал родственникам, спровоцировала скандал с дольщиками, затянув сроки сдачи дома на улице Хариса Юсупова. Последняя из зарегистрированных Ищенко фирм — ООО СК «Феникс Гран» — не сдает финансовую отчетность и внесена в реестр ФССП как компания, с которой взыскивают задолженность. Компания строила панельные многоквартирные дома в Миассе и Челябинске — в основном в Новосинеглазово.
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