Челябинский банк банкротит экс-депутата

Челябинвестбанк подал иск к бизнесмену Петру Ищенко из-за долга в 16,4 миллиона
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Помимо депутатства, Петр Ищенко знаком челябинцам как известный строитель Фото:

Экс-депутату Челябинска Петру Ищенко грозит банкротство. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

Истцом выступает Челябинвестбанк. Основанием для иска о банкротстве — задолженность в размере 16,4 млн рублей. Дело будет рассматривать арбитражный суд Челябинской области.

Бизнесмен Петр Ищенко представлял избирателей в Металлургическом райсовете Челябинска, ныне ликвидированном после отмены муниципальной реформы в областном центре. В 2015 году он стал одним из главных спонсоров ЕР, пожертвовав партии пять миллионов рублей. Об этом сообщалось в сводном финансовом отчете партии, опубликованном на сайте Центризбиркома.

В 2021 году строительная фирма, которой он владел, но затем передал родственникам, спровоцировала скандал с дольщиками, затянув сроки сдачи дома на улице Хариса Юсупова. Последняя из зарегистрированных Ищенко фирм — ООО СК «Феникс Гран» — не сдает финансовую отчетность и внесена в реестр ФССП как компания, с которой взыскивают задолженность. Компания строила панельные многоквартирные дома в Миассе и Челябинске — в основном в Новосинеглазово.

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Экс-депутату Челябинска Петру Ищенко грозит банкротство. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Истцом выступает Челябинвестбанк. Основанием для иска о банкротстве — задолженность в размере 16,4 млн рублей. Дело будет рассматривать арбитражный суд Челябинской области. Бизнесмен Петр Ищенко представлял избирателей в Металлургическом райсовете Челябинска, ныне ликвидированном после отмены муниципальной реформы в областном центре. В 2015 году он стал одним из главных спонсоров ЕР, пожертвовав партии пять миллионов рублей. Об этом сообщалось в сводном финансовом отчете партии, опубликованном на сайте Центризбиркома. В 2021 году строительная фирма, которой он владел, но затем передал родственникам, спровоцировала скандал с дольщиками, затянув сроки сдачи дома на улице Хариса Юсупова. Последняя из зарегистрированных Ищенко фирм — ООО СК «Феникс Гран» — не сдает финансовую отчетность и внесена в реестр ФССП как компания, с которой взыскивают задолженность. Компания строила панельные многоквартирные дома в Миассе и Челябинске — в основном в Новосинеглазово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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