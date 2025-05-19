Челябинский банк банкротит экс-депутата

Челябинвестбанк подал иск к бизнесмену Петру Ищенко из-за долга в 16,4 миллиона

19 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Помимо депутатства, Петр Ищенко знаком челябинцам как известный строитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутату Челябинска Петру Ищенко грозит банкротство. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Истцом выступает Челябинвестбанк. Основанием для иска о банкротстве — задолженность в размере 16,4 млн рублей. Дело будет рассматривать арбитражный суд Челябинской области. Бизнесмен Петр Ищенко представлял избирателей в Металлургическом райсовете Челябинска, ныне ликвидированном после отмены муниципальной реформы в областном центре. В 2015 году он стал одним из главных спонсоров ЕР, пожертвовав партии пять миллионов рублей. Об этом сообщалось в сводном финансовом отчете партии, опубликованном на сайте Центризбиркома. В 2021 году строительная фирма, которой он владел, но затем передал родственникам, спровоцировала скандал с дольщиками, затянув сроки сдачи дома на улице Хариса Юсупова. Последняя из зарегистрированных Ищенко фирм — ООО СК «Феникс Гран» — не сдает финансовую отчетность и внесена в реестр ФССП как компания, с которой взыскивают задолженность. Компания строила панельные многоквартирные дома в Миассе и Челябинске — в основном в Новосинеглазово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутату Челябинска Петру Ищенко грозит банкротство. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Истцом выступает Челябинвестбанк. Основанием для иска о банкротстве — задолженность в размере 16,4 млн рублей. Дело будет рассматривать арбитражный суд Челябинской области. Бизнесмен Петр Ищенко представлял избирателей в Металлургическом райсовете Челябинска, ныне ликвидированном после отмены муниципальной реформы в областном центре. В 2015 году он стал одним из главных спонсоров ЕР, пожертвовав партии пять миллионов рублей. Об этом сообщалось в сводном финансовом отчете партии, опубликованном на сайте Центризбиркома. В 2021 году строительная фирма, которой он владел, но затем передал родственникам, спровоцировала скандал с дольщиками, затянув сроки сдачи дома на улице Хариса Юсупова. Последняя из зарегистрированных Ищенко фирм — ООО СК «Феникс Гран» — не сдает финансовую отчетность и внесена в реестр ФССП как компания, с которой взыскивают задолженность. Компания строила панельные многоквартирные дома в Миассе и Челябинске — в основном в Новосинеглазово.