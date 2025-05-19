В центре Челябинска на неделю закроют движение для транспорта. Схема

В Челябинске на пересечении улиц Свободы и Коммуны временно закроют движение
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Движение на участке ограничат до 26 мая
Движение на участке ограничат до 26 мая Фото:

В Челябинске с 20 по 26 мая на пересечении улиц Свободы и Коммуны временно остановят движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Свободы и Коммуны (западная часть) в районе дома № 44 по улице Свободы. Причина — продолжение реконструкции теплотрассы», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Ограничение будет действовать с 20 по 26 мая. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

В Челябинске ранее на улице Гагарина на три месяца ограничили движение для транспорта и пешеходов. Из-за реконструкции участка тепломагистрали участок закрыт до 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Схема ограничения движения в Челябинске на Свободы и Коммуны
Схема ограничения движения в Челябинске на Свободы и Коммуны
Фото:

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В Челябинске с 20 по 26 мая на пересечении улиц Свободы и Коммуны временно остановят движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Свободы и Коммуны (западная часть) в районе дома № 44 по улице Свободы. Причина — продолжение реконструкции теплотрассы», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Ограничение будет действовать с 20 по 26 мая. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут. В Челябинске ранее на улице Гагарина на три месяца ограничили движение для транспорта и пешеходов. Из-за реконструкции участка тепломагистрали участок закрыт до 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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