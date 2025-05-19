В Челябинске с 20 по 26 мая на пересечении улиц Свободы и Коммуны временно остановят движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Свободы и Коммуны (западная часть) в районе дома № 44 по улице Свободы. Причина — продолжение реконструкции теплотрассы», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Ограничение будет действовать с 20 по 26 мая. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
В Челябинске ранее на улице Гагарина на три месяца ограничили движение для транспорта и пешеходов. Из-за реконструкции участка тепломагистрали участок закрыт до 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!