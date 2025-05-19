Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин принял участие в торжественном открытии соревнований «Кубок Урала» по спортивной гимнастике. С 16 по 18 мая на ковер вышли более 300 участников из Челябинской и соседних областей. Барбашин отметил важность таких турниров для развития детского спорта в регионе, сообщают в пресс-службе городской думы.
«Дети показывают нам, взрослым, с каким упорством и трудом, желанием и убежденностью нужно заниматься любимым делом, с гордостью за свою спортивную школу, за свой город, за свою страну. Только так можно достичь поставленной цели», — отметил Барбашин.
Барбашин также сообщил URA.RU, что Челябинск становится центром притяжения для спортсменов из разных областей. На турнире он успел обсудить с министром спорта Владимиром Ивановым и директором «СпортДжим» Иваном Новиковым перспективы развития спорта в регионе. Депутат заявил, что возглавляемый им благотворительный фонд «Объединение. РФ» продолжит поддерживать инициативы в этом направлении.
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