Ресторан в Златоусте возглавил рейтинг лучших заведений региона

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Топ лучших туристических объектов региона возглавил ресторан Златоуста
Топ лучших туристических объектов региона возглавил ресторан Златоуста Фото:

Топ лучших туристических объектов Челябинской области возглавил ресторан «Счастливый кузюк» в Златоусте. Об этом сообщили в Центре проектного развития территорий и туризма региона.

"Региональный рейтинг возглавил ресторан «Счастливый кузюк» (Златоуст), который получил максимально высокую оценку. Следом расположились городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и усадьба купца Осипова в Троицке/музей купечества Южного Урала", — уточнили в организации.

В топ туробъектов региона, который определялся совместно с сервисом путешествий Туту, вошли рестораны, парки, музеи, а также промплощадки в Златоусте, Троицке и Магнитогорске. Лидерами рейтинга также стали: Оружейная слобода «АиРовка с экскурсией по производству и мастер-классом для туристов, Музей античной медицины в Троицке с экскурсией, нацпарк «Таганай» с пешим маршрутом до Большой Каменной реки. Туристы отметили высокий потенциал региона, 8,4 из 10 баллов.

"Считаем это хороший результат. Также мы получили обратную связь от экспертов, что нужно изменить в регионе, чтобы отдых на наших туристических локациях стал еще интереснее и комфортнее», - добавила гендиректор Центра Инна Хваткова. Она уточнила, что после проведения работы над ошибками в регионе добавились новые маршруты.

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Топ лучших туристических объектов Челябинской области возглавил ресторан «Счастливый кузюк» в Златоусте. Об этом сообщили в Центре проектного развития территорий и туризма региона. "Региональный рейтинг возглавил ресторан «Счастливый кузюк» (Златоуст), который получил максимально высокую оценку. Следом расположились городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и усадьба купца Осипова в Троицке/музей купечества Южного Урала", — уточнили в организации. В топ туробъектов региона, который определялся совместно с сервисом путешествий Туту, вошли рестораны, парки, музеи, а также промплощадки в Златоусте, Троицке и Магнитогорске. Лидерами рейтинга также стали: Оружейная слобода «АиРовка с экскурсией по производству и мастер-классом для туристов, Музей античной медицины в Троицке с экскурсией, нацпарк «Таганай» с пешим маршрутом до Большой Каменной реки. Туристы отметили высокий потенциал региона, 8,4 из 10 баллов. "Считаем это хороший результат. Также мы получили обратную связь от экспертов, что нужно изменить в регионе, чтобы отдых на наших туристических локациях стал еще интереснее и комфортнее», - добавила гендиректор Центра Инна Хваткова. Она уточнила, что после проведения работы над ошибками в регионе добавились новые маршруты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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