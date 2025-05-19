Челябинцы теряют интерес к летнему отдыху

Жители Челябинска в мае 2025 года стали меньше интересоваться покупкой туров на летний отдых, чем в том же месяце 2024 года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Слетать.ру», уровень спроса на 17,2% уступает предыдущим показателям.
«По нашим данным, уровень спроса на путешествия с вылетами из Челябинска и заездами в период летнего сезона сейчас практически на 17,2% уступает аналогичным показателям 2024 года», — заявили URA.RU в офисе «Слетать.ру». Средний чек при этом вырос.
При поездках в Турцию он увеличился на 13,5% до 240,8 тысячи рублей, по России — на 2,3% (до 130,95 тысячи), в Абхазию — на 15,1% (до 151,4 тысячи рублей). Эти страны стали лидерами интереса среди челябинцев, желающих приобрести тур. На турецкие курорты пришлось 62,3% спроса, на абхазское побережье — 22,1%, на российские направления — 15,6%. Годом ранее картина отличалась. Тогда лидером была Россия (49,4%), на Абхазию в 2024 году пришлось треть спроса, а на Турцию — только 19,3%.
Аналитики «Слетать.ру» выяснили, куда туристы с вылетами из Челябинска предпочли отправиться будущим летом внутри страны. На первом месте оказались отели и здравницы Краснодарского края, на втором — Санкт-Петербург. Годом ранее картина была аналогичной. В список востребованных направлений тогда также входили Москва и Дагестан.
В среднем горожане будут отдыхать восемь ночей. Отдых на предстоящий сезон челябинцы решили запланировать заранее. Глубина бронирования выросла на 17,2% почти до четырех месяцев.
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