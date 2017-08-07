Суд снял арест с миллиардов челябинского экс-губернатора Юревича

Челябинский облсуд в понедельник, 7 августа, частично снял арест со счетов экс-губернатора Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Бывшему главе региона разрешено использовать 3,4 млрд из 3,9 млрд рублей, сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы суда Кристина Высоцкая.
Вместе с тем имущество Михаила Юревича осталось под арестом. Это четыре квартиры (площадью 217, 100, 98 и 62 квадратных метра), парковочное место, машино-место, гараж (все — в Москве) и земельный участок в 750 квадратных метров в Челябинске.
Счета и имущество были арестованы по решению Центрального райсуда Челябинска. Адвокаты Михаила Юревича обжаловали вердикт, указав, что денежный штраф по предъявленной их подзащитному статье ограничен суммой 500 млн рублей. Облсуд согласился с таким доводом и запретил тратить деньги со всех восьми банковских счетов в Сбербанке, «Альфа-Банке», «СМП Банке» и «Челябинвестбанке», если остаток будет менее 500 млн рублей или эквивалентной суммы в валюте.
Михаил Юревич является фигурантом нескольких уголовных дел. В Челябинске его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии силовиков, преступления совершались в сфере дорожного строительства. Еще два дела возбуждены по обвинениям в подстрекательстве к клевете и получении взяток от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.
Обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова, и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину. Последний находится в СИЗО челябинского УФСБ, Бутакова — под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину.