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Главные новости Челябинской области
17:41  07 августа 2017 0

Суд снял арест с миллиардов челябинского экс-губернатора Юревича

Юревич. Челябинск, феофан, евдокимов вадим, юревич михаил
Михаил Юревич получил доступ к 3,4 млрд рублей на банковских счетахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский облсуд в понедельник, 7 августа, частично снял арест со счетов экс-губернатора Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Бывшему главе региона разрешено использовать 3,4 млрд из 3,9 млрд рублей, сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы суда Кристина Высоцкая.

Вместе с тем имущество Михаила Юревича осталось под арестом. Это четыре квартиры (площадью 217, 100, 98 и 62 квадратных метра), парковочное место, машино-место, гараж (все — в Москве) и земельный участок в 750 квадратных метров в Челябинске.

Счета и имущество были арестованы по решению Центрального райсуда Челябинска. Адвокаты Михаила Юревича обжаловали вердикт, указав, что денежный штраф по предъявленной их подзащитному статье ограничен суммой 500 млн рублей. Облсуд согласился с таким доводом и запретил тратить деньги со всех восьми банковских счетов в Сбербанке, «Альфа-Банке», «СМП Банке» и «Челябинвестбанке», если остаток будет менее 500 млн рублей или эквивалентной суммы в валюте.

Михаил Юревич является фигурантом нескольких уголовных дел. В Челябинске его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии силовиков, преступления совершались в сфере дорожного строительства. Еще два дела возбуждены по обвинениям в подстрекательстве к клевете и получении взяток от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова, и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину. Последний находится в СИЗО челябинского УФСБ, Бутакова — под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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