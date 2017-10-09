Главным иностранным гостем Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в 2018 году может стать президент Франции Эмманюэль Макрон. Приглашение посетить ПМЭФ президент Владимир Путин передал своему французскому коллеги еще в мае, во время переговоров в Версале.
Решение о визите Эмманюэля Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально об этом в ближайшее время объявлять не будут по формальным причинам — ПМЭФ состоится в мае, а выборы президента РФ — марте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Париже.
«Было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — приводит издание слова собеседника.
Кроме того, известно, что по тогам первого полугодия 2018 года ЕС будет принимать решение по продлению антироссийских санкций. К этому времени сторонники снижения уровня конфронтации получат веские доводы в пользу того, что санкции можно если не отменить, то хотя бы смягчить, либо прийдут к пониманию, что в ситуации на Донбассе виновата не только Москва
Напомним, главным гостем ПМЭФ-2017, который проходил с 1 по 3 июня 2017 года, стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В мероприятии также участвовали федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон. Как писало «URA.RU», всего на форуме также присутствовали 637 представителей российских компаний и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.