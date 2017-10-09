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09 октября 2017
08 октября 2017
04:04  09 октября 2017 0

СМИ узнали о планах Макрона посетить Россию

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Эммануэль Макрон
Президент Франции может стать главным гостем ПМЭФ-2018Фото: Официальный сайт президента РФ

Главным иностранным гостем Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в 2018 году может стать президент Франции Эмманюэль Макрон. Приглашение посетить ПМЭФ президент Владимир Путин передал своему французскому коллеги еще в мае, во время переговоров в Версале.

Решение о визите Эмманюэля Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально об этом в ближайшее время объявлять не будут по формальным причинам — ПМЭФ состоится в мае, а выборы президента РФ — марте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Париже.

«Было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — приводит издание слова собеседника.

Кроме того, известно, что по тогам первого полугодия 2018 года ЕС будет принимать решение по продлению антироссийских санкций. К этому времени сторонники снижения уровня конфронтации получат веские доводы в пользу того, что санкции можно если не отменить, то хотя бы смягчить, либо прийдут к пониманию, что в ситуации на Донбассе виновата не только Москва

Напомним, главным гостем ПМЭФ-2017, который проходил с 1 по 3 июня 2017 года, стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В мероприятии также участвовали федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон. Как писало «URA.RU», всего на форуме также присутствовали 637 представителей российских компаний и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.

Евгений Александров
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