В Госдуме хотят внести изменения в проект о «российской полке»

В России необходимо расширить законопроект о «российской полке» и включить в него обязательную долю социально значимых товаров от региональных производителей. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов.
«СРЗП предлагает добавить в законопроект ключевую норму: на полках супермаркетов обязательно должна присутствовать продукция региональных производителей, при этом ее доля не может быть менее 10% от всего ассортимента продовольствия», — заявил Сергей Миронов. Он подчеркнул, что речь идет именно о социально значимых товарах, которые необходимы населению.
Депутат напомнил, что ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» уже вносила подобную инициативу в Госдуму. Теперь партия намерена предложить эту норму в качестве поправки к дорабатываемому правительством законопроекту. По мнению Миронова, такое решение позволит поддержать местных производителей, снизить влияние посредников и повысить конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на продукты.
Миронов отметил, что действующая версия законопроекта касается только непродовольственных товаров, тогда как цены на продукты питания продолжают расти. Он также обратил внимание на то, что крупные торговые сети чаще сотрудничают с агрохолдингами и посредниками, вследствие чего мелкие и средние фермеры вытесняются с рынка, увеличиваются логистические издержки и возрастает стоимость продуктов для конечного потребителя. По его словам, новая инициатива должна сделать «российскую полку» не формальным отчетом, а реальным инструментом социальной справедливости.
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