Боевики ИГИЛ опубликовали в Сети допрос двух пленных россиян. ВИДЕО

Видеозапись допроса двух россиян, попавших в плен к боевикам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), опубликована боевиками в Интернете. Судя по словам одного из пленников, он и его товарищ хотели передать некую информацию об оружии, сообщает Life.
Говорит на записи только один из захваченных, второй молчит. Оба пленника лежат в кузове пикапа. После допроса говорившему завязывают глаза.
Ранее в Минобороны России заявили, что мужчины, снятые на видео боевиками, не являются военнослужащими. По некоторым данным, один из них служил в частной военной компании. Личности мужчин пока точно не установлены. Есть также информация, что боевики казнили пленников.