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09 октября 2017
19:33  09 октября 2017 3

Боевики ИГИЛ опубликовали в Сети допрос двух пленных россиян. ВИДЕО

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
В Минобороны России заявили, что мужчины, снятые на видео боевиками, не являются военнослужащимиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Видеозапись допроса двух россиян, попавших в плен к боевикам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), опубликована боевиками в Интернете. Судя по словам одного из пленников, он и его товарищ хотели передать некую информацию об оружии, сообщает Life.

Говорит на записи только один из захваченных, второй молчит. Оба пленника лежат в кузове пикапа. После допроса говорившему завязывают глаза.

Ранее в Минобороны России заявили, что мужчины, снятые на видео боевиками, не являются военнослужащими. По некоторым данным, один из них служил в частной военной компании. Личности мужчин пока точно не установлены. Есть также информация, что боевики казнили пленников.

Наталья Володина
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