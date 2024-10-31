31 октября 2024

Премьер Грузии пожаловался на беспрецедентное вмешательство в выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер Грузии заявил об использовании "иностранных денег"
Премьер Грузии заявил об использовании "иностранных денег" Фото:

На недавно прошедших парламентских выборах в Грузии было отмечено беспрецедентное внешнее вмешательство. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне. В том числе иностранными деньгами», — заявил Кобахидзе в беседе с телеканалом «Имеди».

Как пример такого вмешательства премьер-министр привел митинг-концерт оппозиции, который состоялся в Тбилиси 20 октября, за несколько дней до выборов. Кобахидзе утверждает, что данное мероприятие было профинансировано неправительственными организациями, получающими средства из-за рубежа.

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На недавно прошедших парламентских выборах в Грузии было отмечено беспрецедентное внешнее вмешательство. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне. В том числе иностранными деньгами», — заявил Кобахидзе в беседе с телеканалом «Имеди». Как пример такого вмешательства премьер-министр привел митинг-концерт оппозиции, который состоялся в Тбилиси 20 октября, за несколько дней до выборов. Кобахидзе утверждает, что данное мероприятие было профинансировано неправительственными организациями, получающими средства из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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