Премьер Грузии пожаловался на беспрецедентное вмешательство в выборы

На недавно прошедших парламентских выборах в Грузии было отмечено беспрецедентное внешнее вмешательство. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне. В том числе иностранными деньгами», — заявил Кобахидзе в беседе с телеканалом «Имеди».
Как пример такого вмешательства премьер-министр привел митинг-концерт оппозиции, который состоялся в Тбилиси 20 октября, за несколько дней до выборов. Кобахидзе утверждает, что данное мероприятие было профинансировано неправительственными организациями, получающими средства из-за рубежа.
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