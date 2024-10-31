Известный белорусский поэт и композитор Олег Жуков, создатель культовой песни «Люди встречаются», скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило информационное агентство БелТА, ссылаясь на заявление председателя Белорусского союза композиторов Елены Атрашкевич.
«В возрасте 87 лет ушел из жизни автор хита „Люди встречаются“ Олег Жуков», — сообщила Атрашкевич. Ее слова приводит БелТА на своем официальном сайте.
Жуков занимал видное место среди белорусских авторов эстрадной музыки в постсоветском пространстве, будучи автором свыше 300 песен, которые исполняли известные российские и белорусские артисты. В течение своей карьеры Жуков поддерживал дружеские отношения с многими выдающимися исполнителями, включая народного артиста России Юрия Антонова.
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