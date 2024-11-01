Названа стоимость самого дешевого отдыха за границей в новогодние праздники

Стоимость самого дешевого отдыха за границей на новогодние праздники для двоих составляет около 200 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наиболее доступные направления — Турция и Египет.
«Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем — не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ, плюс-минус одинаковый период перелета. На двоих это будет порядка 200 тысяч рублей», — передает слова Ломидзе ТАСС. Она добавила, что такой отдых по стоимости обойдется на 15% дороже, чем в прошлом году.
В ноябре снизилась стоимость туров в Таиланд (на 8%) и Турцию (на 5%), в то время как отдых в ОАЭ подорожал на 20%. Сравнивая с летом, цены на поездки за границу в ноябре стали на 15% ниже. Тур в Турцию стал на 20% дешевле, а в ОАЭ и Египет немного дороже из-за начала сезона, заключила Ломидзе.
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