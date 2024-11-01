Названа стоимость самого дешевого отдыха за границей в новогодние праздники

АТОР оценила самый дешевый отдых за границей в Новый год в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость туров в Турцию в ноябре снизилась на 5%, заявила Ломидзе
Стоимость туров в Турцию в ноябре снизилась на 5%, заявила Ломидзе Фото:

Стоимость самого дешевого отдыха за границей на новогодние праздники для двоих составляет около 200 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наиболее доступные направления — Турция и Египет.

«Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем — не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ, плюс-минус одинаковый период перелета. На двоих это будет порядка 200 тысяч рублей», — передает слова Ломидзе ТАСС. Она добавила, что такой отдых по стоимости обойдется на 15% дороже, чем в прошлом году.

В ноябре снизилась стоимость туров в Таиланд (на 8%) и Турцию (на 5%), в то время как отдых в ОАЭ подорожал на 20%. Сравнивая с летом, цены на поездки за границу в ноябре стали на 15% ниже. Тур в Турцию стал на 20% дешевле, а в ОАЭ и Египет немного дороже из-за начала сезона, заключила Ломидзе.

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Стоимость самого дешевого отдыха за границей на новогодние праздники для двоих составляет около 200 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наиболее доступные направления — Турция и Египет. «Если сейчас покупать, то самый бюджетный вариант отдыха на Новый год в среднем — не берем Таиланд, Хайнань, возьмем Турцию, Египет, ОАЭ, плюс-минус одинаковый период перелета. На двоих это будет порядка 200 тысяч рублей», — передает слова Ломидзе ТАСС. Она добавила, что такой отдых по стоимости обойдется на 15% дороже, чем в прошлом году. В ноябре снизилась стоимость туров в Таиланд (на 8%) и Турцию (на 5%), в то время как отдых в ОАЭ подорожал на 20%. Сравнивая с летом, цены на поездки за границу в ноябре стали на 15% ниже. Тур в Турцию стал на 20% дешевле, а в ОАЭ и Египет немного дороже из-за начала сезона, заключила Ломидзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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