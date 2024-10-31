Электронные сигареты предложили продавать по рецепту в аптеках России

Электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) следует приравнять к лекарственным препаратам и передать полномочия на их продажу аптекам по рецептам врачей-терапевтов. Письмо с соответствующим содержанием было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять к лекарственным средствам электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН), а также ограничить их продажу. В организации полагают, что продавать такие устройства следует только в аптеках, причем по рецептам врачей-терапевтов», — рассказали «Известия».
В письме общественников отмечается, что в России насчитывается более 4,5 миллиона курильщиков, использующих электронные сигареты. Аналогичные решения о передаче права продажи ЭСДН аптекам приняли в Японии, Франции, Финляндии, Австралии.
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