31 октября 2024

Электронные сигареты предложили продавать по рецепту в аптеках России

© Служба новостей «URA.RU»
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Электронные сигареты приравнены к медицинским препаратам в Японии, Франции, Финляндии и Австралии
Электронные сигареты приравнены к медицинским препаратам в Японии, Франции, Финляндии и Австралии Фото:

Электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) следует приравнять к лекарственным препаратам и передать полномочия на их продажу аптекам по рецептам врачей-терапевтов. Письмо с соответствующим содержанием было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять к лекарственным средствам электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН), а также ограничить их продажу. В организации полагают, что продавать такие устройства следует только в аптеках, причем по рецептам врачей-терапевтов», — рассказали «Известия».

В письме общественников отмечается, что в России насчитывается более 4,5 миллиона курильщиков, использующих электронные сигареты. Аналогичные решения о передаче права продажи ЭСДН аптекам приняли в Японии, Франции, Финляндии, Австралии.

Ученые из США ранее обнаружили у людей, курящих вейпы, нарушение микробиома носа. По словам исследователей, эта проблема может привести к чрезмерному росту вредоносных бактерий или увеличить риск развития опасных заболеваний

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Электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) следует приравнять к лекарственным препаратам и передать полномочия на их продажу аптекам по рецептам врачей-терапевтов. Письмо с соответствующим содержанием было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять к лекарственным средствам электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН), а также ограничить их продажу. В организации полагают, что продавать такие устройства следует только в аптеках, причем по рецептам врачей-терапевтов», — рассказали «Известия». В письме общественников отмечается, что в России насчитывается более 4,5 миллиона курильщиков, использующих электронные сигареты. Аналогичные решения о передаче права продажи ЭСДН аптекам приняли в Японии, Франции, Финляндии, Австралии. Ученые из США ранее обнаружили у людей, курящих вейпы, нарушение микробиома носа. По словам исследователей, эта проблема может привести к чрезмерному росту вредоносных бактерий или увеличить риск развития опасных заболеваний
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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