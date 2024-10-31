31 октября 2024

США просили Зеленского записать особое видеообращение перед началом СВО

Кулеба: США просили Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленского просили готовиться к партизанской войне
Зеленского просили готовиться к партизанской войне Фото:

Соединенные Штаты советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием перед началом СВО. Об этом рассказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Зеленского убьют, поэтому просили президента записать видеозавещание», — заявил Кулеба в беседе с ТСН. Также экс-глава МИД заявил, что на Западе советовали Украине готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в феврале 2022 года, вице-президент США Камала Харрис обратилась к украинскому лидеру с предложением разработать стратегию преемственности власти. Она тогда подчеркнула необходимость подготовки плана на случай возможного захвата или смерти Зеленского.

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Соединенные Штаты советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием перед началом СВО. Об этом рассказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Зеленского убьют, поэтому просили президента записать видеозавещание», — заявил Кулеба в беседе с ТСН. Также экс-глава МИД заявил, что на Западе советовали Украине готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне. На Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в феврале 2022 года, вице-президент США Камала Харрис обратилась к украинскому лидеру с предложением разработать стратегию преемственности власти. Она тогда подчеркнула необходимость подготовки плана на случай возможного захвата или смерти Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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