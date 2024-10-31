США просили Зеленского записать особое видеообращение перед началом СВО

Соединенные Штаты советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием перед началом СВО. Об этом рассказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Зеленского убьют, поэтому просили президента записать видеозавещание», — заявил Кулеба в беседе с ТСН. Также экс-глава МИД заявил, что на Западе советовали Украине готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в феврале 2022 года, вице-президент США Камала Харрис обратилась к украинскому лидеру с предложением разработать стратегию преемственности власти. Она тогда подчеркнула необходимость подготовки плана на случай возможного захвата или смерти Зеленского.
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