31 октября 2024

«Ведомости»: Генпрокуратура РФ хочет проводить проверки по постам в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ собираются внимательнее следить за информацией в соцсетях и мессенджерах
В РФ собираются внимательнее следить за информацией в соцсетях и мессенджерах Фото:

От Генпрокуратуры РФ поступило предложение — считать поводами для прокурорского реагирования публикации в соцсетях и мессенджерах, иных интернет-ресурсах. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и прочих доступных источниках, <...> результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона», — на текст документа ссылаются «Ведомости». В ведомстве считают — особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».

Ранее Генпрокуратура отчиталась, что за первые шесть месяцев текущего года было отказано двум третьим заявок на проведение внеплановых проверок. Из 57 000 заявлений прокуроры отклонили 38 000. В октябре была инициирована масштабная проверка доступности транспортных услуг для граждан.

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От Генпрокуратуры РФ поступило предложение — считать поводами для прокурорского реагирования публикации в соцсетях и мессенджерах, иных интернет-ресурсах. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации. «В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и прочих доступных источниках, <...> результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона», — на текст документа ссылаются «Ведомости». В ведомстве считают — особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства». Ранее Генпрокуратура отчиталась, что за первые шесть месяцев текущего года было отказано двум третьим заявок на проведение внеплановых проверок. Из 57 000 заявлений прокуроры отклонили 38 000. В октябре была инициирована масштабная проверка доступности транспортных услуг для граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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