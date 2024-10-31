«Ведомости»: Генпрокуратура РФ хочет проводить проверки по постам в соцсетях

От Генпрокуратуры РФ поступило предложение — считать поводами для прокурорского реагирования публикации в соцсетях и мессенджерах, иных интернет-ресурсах. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.
«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и прочих доступных источниках, <...> результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона», — на текст документа ссылаются «Ведомости». В ведомстве считают — особенно важно рассматривать информацию «об угрозах обороне страны и безопасности государства».
Ранее Генпрокуратура отчиталась, что за первые шесть месяцев текущего года было отказано двум третьим заявок на проведение внеплановых проверок. Из 57 000 заявлений прокуроры отклонили 38 000. В октябре была инициирована масштабная проверка доступности транспортных услуг для граждан.
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