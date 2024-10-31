31 октября 2024

РИАН: мужа Елены Блиновской исключили из базы розыска МВД

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Блиновский исчез из базы розыска
Блиновский исчез из базы розыска Фото:

Муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей исчез из базы розыска МВД. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

«Карточка мужа „королевы марафонов“ Блиновского пропала из базы розыска МВД», — заявили в правоохранительных органах. Слова приводит РИА Новости.

Алексей Блиновский вместе с женой обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы. Следствие рассматривало Алексея как соучастника преступлений, предположительно, совершенных его супругой.

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Муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей исчез из базы розыска МВД. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. «Карточка мужа „королевы марафонов“ Блиновского пропала из базы розыска МВД», — заявили в правоохранительных органах. Слова приводит РИА Новости. Алексей Блиновский вместе с женой обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы. Следствие рассматривало Алексея как соучастника преступлений, предположительно, совершенных его супругой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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