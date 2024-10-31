РИАН: мужа Елены Блиновской исключили из базы розыска МВД

Блиновский исчез из базы розыска
Муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей исчез из базы розыска МВД. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.
«Карточка мужа „королевы марафонов“ Блиновского пропала из базы розыска МВД», — заявили в правоохранительных органах. Слова приводит РИА Новости.
Алексей Блиновский вместе с женой обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы. Следствие рассматривало Алексея как соучастника преступлений, предположительно, совершенных его супругой.
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