ВСУ испытывают серьезные поражения в боях на юге Донбасса и могут столкнуться с проблемами на других участках фронта. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, обращая внимание на серьезные потери и разгром украинских сил в регионе.
«Украинскую армию бьют по всему Южному Донбассу. Речь идет о катастрофе. Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей [российской армии] в степях, а их подразделения разваливаются на части», — отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Кроме того, Меркурис указал на оперативные успехи ВС РФ в освобождении населенных пунктов Селидово и Горняк в ДНР, а также возможность штурма города Покровск или окружения сил ВСУ в районе Курахово. По словам аналитика, украинская оборона может развалиться не только на юге, но и на севере Донбасса, где украинские силы постепенно теряют позиции, а группировка в Курской области рискует оказаться в окружении армии России. Александр Меркурис охарактеризовал ситуацию для ВСУ в Курской области как «полное фиаско».
Ранее американская газета New York Times сообщила, что в октябре ВС РФ достигли значительных успехов на фронте, что стало самым крупным продвижением с начала спецоперации. Это связано с тем, что оборона украинской армии ослабла под постоянным давлением, а успехи российских войск стали одними из самых быстрых за весь период боевых действий, передает MK.RU.
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