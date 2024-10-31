The Times: США и Южная Корея использовали 110 истребителей у границ КНДР

Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей запустили свыше 100 истребителей для имитации бомбардировки объектов КНДР. Акция совершена с целью продемонстрировать возможности союзных сил после испытания баллистической ракеты Пхеньяном, написала газета The Times.
«Южная Корея и США провели имитацию удара по северокорейским целям. Около 110 самолетов приняли участие в демонстрации силы после испытания баллистической ракеты Пхеньяном», — говорится в материале газеты.
Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в рамках испытаний. По сообщению ЦТАК, лидер страны Ким Чен Ын назвал пуск демонстрацией воли страны к противодействию противникам и пообещал не изменять курс, взятый на укрепление своих ядерных сил.
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