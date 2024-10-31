31 октября 2024

The Times: США и Южная Корея использовали 110 истребителей у границ КНДР

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Для учений было задействовано около 110 истребителей, отметила The Times
Для учений было задействовано около 110 истребителей, отметила The Times Фото:

Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей запустили свыше 100 истребителей для имитации бомбардировки объектов КНДР. Акция совершена с целью продемонстрировать возможности союзных сил после испытания баллистической ракеты Пхеньяном, написала газета The Times.

«Южная Корея и США провели имитацию удара по северокорейским целям. Около 110 самолетов приняли участие в демонстрации силы после испытания баллистической ракеты Пхеньяном», — говорится в материале газеты.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в рамках испытаний. По сообщению ЦТАК, лидер страны Ким Чен Ын назвал пуск демонстрацией воли страны к противодействию противникам и пообещал не изменять курс, взятый на укрепление своих ядерных сил.

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Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей запустили свыше 100 истребителей для имитации бомбардировки объектов КНДР. Акция совершена с целью продемонстрировать возможности союзных сил после испытания баллистической ракеты Пхеньяном, написала газета The Times. «Южная Корея и США провели имитацию удара по северокорейским целям. Около 110 самолетов приняли участие в демонстрации силы после испытания баллистической ракеты Пхеньяном», — говорится в материале газеты. Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в рамках испытаний. По сообщению ЦТАК, лидер страны Ким Чен Ын назвал пуск демонстрацией воли страны к противодействию противникам и пообещал не изменять курс, взятый на укрепление своих ядерных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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