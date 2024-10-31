РБК: часть россиян получит годовые премии раньше, чем ожидали

Крупные российские компании из различных секторов экономики планируют перенести выплату годовых премий и бонусов на декабрь 2024 года, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях.
«Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь», — говорится в материале издания. Отмечается, что на такой шаг решилось уже около 30% компаний.
По информации РБК, перенос премий и бонусов осуществляют в основном частные компании. Государственные организации, в отличие от частных, не могут так же легко менять сроки выплат из-за необходимости подведения итогов года в соответствии с финансовой отчетностью. Как отметил председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов, госкомпании не могут перенести выплаты премий до марта, так как результаты года по отчетности не подводятся раньше этого срока.
Ранее эксперты из сервиса Superjob пришли к выводу, что каждый пятый россиянин планирует потратить 13-ю зарплату на отпуск и путешествия. При этом каждый седьмой готов отдать ее на погашение ранее накопившихся долгов.
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