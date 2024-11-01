Движение поездов на Казанском направлении замедлилось из-за пожара

Движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) замедлилось из-за возгорания релейных шкафов. Предварительно, пожар произошел из-за посторонних лиц. Об этом сообщили в МЖД.
«Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления МЖД», — передает РИА «Новости» слова представителей компании. По одной из версии, возгорание произошло из-за вмешательства посторонних лиц. В МЖД также отметили, что движение поездов на участке Люберцы-Перово-1 организовано со сниженной скоростью на период восстановительных работ. С отклонением от графика поезда Казанского направления следуют в обе стороны.
Релейный шкаф — оборудование, применяемое в системах железнодорожной сигнализации и автоматики для регулирования и контроля за перемещением поездов на заданных участках железнодорожных путей. В состав релейных шкафов входят электрические реле и другая аппаратура, которая выполняет функции передачи сигналов. Она также управляет такими элементами, как светофоры, сигналы безопасности, системы блокировки и прочими компонентами железнодорожной инфраструктуры.
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