Движение поездов на Казанском направлении замедлилось из-за пожара

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На Казанском направлении в МЖД загорелись релейные шкафы
На Казанском направлении в МЖД загорелись релейные шкафы Фото:

Движение поездов на Казанском направлении  Московской железной дороги (МЖД) замедлилось из-за возгорания релейных шкафов. Предварительно, пожар произошел из-за посторонних лиц. Об этом сообщили в МЖД. 

«Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления МЖД», — передает РИА «Новости» слова представителей компании. По одной из версии, возгорание произошло из-за вмешательства посторонних лиц. В МЖД также отметили, что движение поездов на участке Люберцы-Перово-1 организовано со сниженной скоростью на период восстановительных работ. С отклонением от графика поезда Казанского направления следуют в обе стороны.

Релейный шкаф — оборудование, применяемое в системах железнодорожной сигнализации и автоматики для регулирования и контроля за перемещением поездов на заданных участках железнодорожных путей. В состав релейных шкафов входят электрические реле и другая аппаратура, которая выполняет функции передачи сигналов. Она также управляет такими элементами, как светофоры, сигналы безопасности, системы блокировки и прочими компонентами железнодорожной инфраструктуры.

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Движение поездов на Казанском направлении  Московской железной дороги (МЖД) замедлилось из-за возгорания релейных шкафов. Предварительно, пожар произошел из-за посторонних лиц. Об этом сообщили в МЖД.  «Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Казанского направления МЖД», — передает РИА «Новости» слова представителей компании. По одной из версии, возгорание произошло из-за вмешательства посторонних лиц. В МЖД также отметили, что движение поездов на участке Люберцы-Перово-1 организовано со сниженной скоростью на период восстановительных работ. С отклонением от графика поезда Казанского направления следуют в обе стороны. Релейный шкаф — оборудование, применяемое в системах железнодорожной сигнализации и автоматики для регулирования и контроля за перемещением поездов на заданных участках железнодорожных путей. В состав релейных шкафов входят электрические реле и другая аппаратура, которая выполняет функции передачи сигналов. Она также управляет такими элементами, как светофоры, сигналы безопасности, системы блокировки и прочими компонентами железнодорожной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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