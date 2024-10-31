Сбер запустил уникальный вклад со ставкой 25%

Вкладчики Сбербанка могут рассчитывать на доходность 25% годовых при запуске нового срочного вклада «Забота о будущем». Новоявленная программа доступна с 1 ноября с минимальной суммой для открытия в 50 тысяч рублей.
«С 1 ноября Сбербанк запустил новый срочный вклад „Забота о будущем“ с доходностью 25% годовых при условии равноценного по сумме участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от „СберНПФ“, — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Слова приводит РБК.
Ранее журналисты узнали о том, что доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей облагаются налогом. Связано это с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. Отмечалось, что платить налог не придется, если на депозитном счете лежит сумма примерно свыше 1,1 миллиона рублей, но точная цифра может отличаться в зависимости от условий банка.
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