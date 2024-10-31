31 октября 2024

Сбер запустил уникальный вклад со ставкой 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Об уникальном вкладе сообщила пресс-служба Сбербанка
Об уникальном вкладе сообщила пресс-служба Сбербанка Фото:

Вкладчики Сбербанка могут рассчитывать на доходность 25% годовых при запуске нового срочного вклада «Забота о будущем». Новоявленная программа доступна с 1 ноября с минимальной суммой для открытия в 50 тысяч рублей.

«С 1 ноября Сбербанк запустил новый срочный вклад „Забота о будущем“ с доходностью 25% годовых при условии равноценного по сумме участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от „СберНПФ“, — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Слова приводит РБК.

Ранее журналисты узнали о том, что доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей облагаются налогом. Связано это с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. Отмечалось, что платить налог не придется, если на депозитном счете лежит сумма примерно свыше 1,1 миллиона рублей, но точная цифра может отличаться в зависимости от условий банка.

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Вкладчики Сбербанка могут рассчитывать на доходность 25% годовых при запуске нового срочного вклада «Забота о будущем». Новоявленная программа доступна с 1 ноября с минимальной суммой для открытия в 50 тысяч рублей. «С 1 ноября Сбербанк запустил новый срочный вклад „Забота о будущем“ с доходностью 25% годовых при условии равноценного по сумме участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от „СберНПФ“, — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Слова приводит РБК. Ранее журналисты узнали о том, что доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей облагаются налогом. Связано это с повышением ключевой ставки ЦБ до 21%. Отмечалось, что платить налог не придется, если на депозитном счете лежит сумма примерно свыше 1,1 миллиона рублей, но точная цифра может отличаться в зависимости от условий банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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