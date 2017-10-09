На останках солдата Красной Армии проявились нерукотворные иконы. ВИДЕО

На эксгумированных останках бойца Красной Армии обнаружено изображение нерукотворной иконы. О находке сообщил свердловский исследователь Валентин Дектерёв. Подробности и место находки неизвестно, сообщил он на своем YouTube-канале.
Изображения действительно напоминают образы святых, выполненных в православной традиции. Дектерев пишет, что кто-то может засомневаться в чуде, но он уверен, что святой образ мог «проявиться на костях того, кто спас мир от коричневой чумы, отдав за это свою жизнь».
Ранее в 60 километрах к юго-востоку от знаменитого перевала Дятлова свердловский исследователь обнаружил гигантский памятник эпохи каменного века.