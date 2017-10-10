В Пермском крае осужденная, вышедшая на свободу по медицинским показаниям, скончалась в больнице. Ее мать обвиняет в ее смерти сотрудников колонии и считает, что ее дочь обрекли на самые настоящие пытки.
Осужденная отбывала наказание в кунгурской ИК-18, которая, кстати, на хорошем счету у кунгурских правозащитников. Женщину отпустили на свободу из-за плохого состояния здоровья. Вскоре она скончалась в больнице. Ее мать считает, что дочь заработала в колонии целый букет заболеваний, которые и привели к смерти. «Дочери суд присудил серьезное наказание за распространение и хранение наркотиков, но не осудил на пытки и смерть!» — написала женщина уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной.
Омбудсмен обратился в краевой СУ СКР. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «оказание медицинских услуг, опасных для жизни и здоровья, повлекших смерть по неосторожности», сообщили «URA.RU» в пресс-службе уполномоченного по правам человека.