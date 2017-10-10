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11:00  10 октября 2017 0

Жительница Прикамья обвинила сотрудников колонии в смерти дочери

Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, тюрьма, режимная территория, фку ук4, женская колония
Мать умершей осужденной считает, что ее дочь обрекли на самые настоящие пыткиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае осужденная, вышедшая на свободу по медицинским показаниям, скончалась в больнице. Ее мать обвиняет в ее смерти сотрудников колонии и считает, что ее дочь обрекли на самые настоящие пытки.

Осужденная отбывала наказание в кунгурской ИК-18, которая, кстати, на хорошем счету у кунгурских правозащитников. Женщину отпустили на свободу из-за плохого состояния здоровья. Вскоре она скончалась в больнице. Ее мать считает, что дочь заработала в колонии целый букет заболеваний, которые и привели к смерти. «Дочери суд присудил серьезное наказание за распространение и хранение наркотиков, но не осудил на пытки и смерть!» — написала женщина уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной.

Омбудсмен обратился в краевой СУ СКР. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «оказание медицинских услуг, опасных для жизни и здоровья, повлекших смерть по неосторожности», сообщили «URA.RU» в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Анна Белкина
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