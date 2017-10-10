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Главные новости Пермского края
12:51  10 октября 2017 0

Названа причина смерти младенца в доме ребенка в Пермском крае

Международная выставка
У малыша было очень слабое здоровье из-за пьющей материФото: Александр Мамаев © URA.RU

Трехмесячный малыш в кудымкарском доме ребенка стал жертвой синдрома внезапной младенческой смертности. Ребенка забрали у пьющей матери, сообщили «URA.RU» в краевом министерстве социального развития.

Младенец поступил в Центр помощи детям Кудымкара 28 августа. Его забрали у матери из-за того, что она была пьяна. «Специалисты сразу обратили внимание на слабое здоровье ребенка в связи с отягощенной наследственностью», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе минсоцразвития. Через девять дней ослабленный малыш попал в инфекционное отделение больницы Коми-Пермяцкого округа, где находился до 13 сентября. Затем ребенка вернули в Центр помощи детям. Все это время мать не предпринимала никаких попыток вернуть малыша. 7 октября младенец умер.

Сейчас специалисты минсоцразвития выехали в Кудымкар и проводят там проверку. Также свою проверку проводит СУ СКР по Пермскому краю.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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