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10 октября 2017
Главные новости Москвы
13:09  10 октября 2017 0

В Крыму ответили на слова Эрдогана о суверенитете Украины над полуостровом

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Турецкого лидера называют гибким политикомФото: depositphotos.com © URA.RU
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Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов ответил на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке суверенитета Украины и непризнании Крыма за Россией.

По словам Мурадова, заявление лидера Турции никак не может повлиять на ситуацию. Произнося эти слова в присутствии президента Украины, Эрдоган просто подыгрывал украинскому лидеру, пишет RT.

«Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам. Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», — подчеркнул представитель руководства Крыма, информирует «Национальная служба новостей».

Также Мурадов подчеркнул, что в Турции растет число крымских татар, высказывающихся за воссоединение Крыма с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Эрдоган и Порошенко встретились в Киеве. На совместной пресс-конференции президент Турции едва не уснул по время речи своего украинского коллеги.

Лев Истомин
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