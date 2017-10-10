Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов ответил на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке суверенитета Украины и непризнании Крыма за Россией.
По словам Мурадова, заявление лидера Турции никак не может повлиять на ситуацию. Произнося эти слова в присутствии президента Украины, Эрдоган просто подыгрывал украинскому лидеру, пишет RT.
«Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам. Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», — подчеркнул представитель руководства Крыма, информирует «Национальная служба новостей».
Также Мурадов подчеркнул, что в Турции растет число крымских татар, высказывающихся за воссоединение Крыма с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее Эрдоган и Порошенко встретились в Киеве. На совместной пресс-конференции президент Турции едва не уснул по время речи своего украинского коллеги.