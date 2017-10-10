13:40 10 октября 2017 0

Немагнитный полигон для сверки обсерваторской магнитометрической аппаратуры Фото: Олег Кусонский

В геофизической обсерватории «Арти», расположенной в Свердловской области, произошло событие, которого ждали более тридцати лет. Научный объект входит в состав международной системы сейсмического мониторинга по контролю за испытаниями ядерного оружия. Ученые первыми узнают о том, что, например, в Северной Корее прошли новые испытания благодаря аппаратуре, которая способна фиксировать геомагнитные и сейсмические колебания на расстоянии до десяти тысяч километров.

«Провели забытое, к сожалению, научное мероприятие, которое под эгидой международных организаций должно делаться раз в два года. Если смотреть историю нашей обсерватории с 1836 года, то, может, не регулярно, но сверка приборов проводилась все время разными способами. А когда все развалилось, каждый сам по себе стал, это как-то прекратилось. Мы сами частным образом тут кое-что делали конечно, но это на нашем уровне, полноценной сверки не было. При Советской власти был научный совет по геомагнетизму, который методически все это проводил, руководил всеми обсерваторскими наблюдениями, методиками, проводились конференции. А потом его не стало и каждый сам собой стал руководить», — рассказал «URA.RU» Олег Кусонский, заведующий обсерваторией, кандидат геолого-минералогических наук.

Ученые провели сверку абсолютных магнитометров. Аппаратура разного возраста и разных стран: два американских, два канадских и отечественные — всего десять штук. «Один такой прибор стоит примерно 170 тысяч долларов. Для кого-то, может, и небольшие деньги, а для нас огромные. Поэтому мы должны за ними следить, чтобы избежать погрешностей. Поднапряглись — и все получилось, правда, не все смогли приехать, кто хотел», — продолжает Олег Кусонский.

Со своими приборами на сверку приехали с Камчатки представители Дальневосточного отделения АН — Института вулканологии и сейсмологии и Института космофизических исследований и распространения радиоволн. Приезжали из университета Горно-Алтайска. Не смогли приехать представители Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Работа по сверке продолжалась двое суток. Возле обсерватории выбрали площадку 25 на 25 метров, на которой было тщательно замерено магнитное поле, чтобы не было сюрпризов. Было установлено несколько деревянных столбов, которые стали опорами немагнитный материал.

«На один столб устанавливался образцовый прибор, на других столбах размещались рядовые приборы — их работу сличали. Образцовый прибор привезли из лаборатории квантовой магнитометрии УрФУ. Они сейчас создают приборы, которые лучше зарубежных аналогов, их закупают обсерватории Европы, Америки, Китая. При сверке присутствовал официальный представитель всемирной организации «Интермагнет», которая создает международное геомагнитное поле, общемировую модель.

«Магнитное поле не застывшая величина, оно постоянно меняется. Если мы не знаем погрешности наших приборов, то о чем вообще можно говорить? Можно годами работать и результат получить отрицательный. По итогам сверки оказалось, что наша аппаратура работает без погрешностей. Это благодаря тому, что мы своими силами следили за исправной работой наших магнитометров», — резюмирует заведующий обсерваторией.