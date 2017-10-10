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Главные новости Челябинской области
19:04  10 октября 2017 0

Престарелого пенсионера из Чебаркуля заподозрили в экстремизме

Вугар Акперов (в центре) старается не ссориться с правоохранительными органамиФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Подозреваемым в уголовном деле по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), о котором сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области, оказался пожилой пенсионер из Чебаркуля. Это помощник председателя Совета религиозной мусульманской организации Чебаркуля шейха Вугара хазрат Акперова. Об этом «URA.RU» сообщил сам Вугар Акперов, опровергнув, что помощник был задержан.

«Это очень пожилой пенсионер, ему за 70 лет, — рассказал Вугар Акперов. — Сама история была 24 ноября 2016 года. Три женщины заявили, что им дали некую литературу в мечети». По словам Вугара Акперова, тогда же в мечеть «Аль-Амин» пришли сотрудники УФСБ, и он сам отдал им всю литературу — те самые 350 печатных изданий религиозного содержания, включенных в федеральный список экстремистской литературы.

«Понимаете, — пояснил Акперов. — Когда ту или иную литературу вносят в реестр, мы ее пакуем в целлофан и убираем, чтобы никто не мог до нее добраться. Не решаемся сжигать. Может случиться так, что ее уберут из списка. Именно эту запакованную литературу и я отдал». По словам Вугара Акперова, сообщение об инциденте появилось только сейчас потому, что почти год шла доследственная проверка. На днях возбудили уголовное дело, что и стало поводом для информации.

Вугар Акперов считается одним из самых образованных священнослужителей-мусульман в регионе. Он старается не ссориться с правоохранительными органами. Два года назад он встречался с руководством и личным составом полиции Чебаркуля и рассказал об основах и традициях ислама, об отношении мусульман к происходящему в мире.

Альбина Золотухина
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