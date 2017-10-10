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Главные новости Челябинской области
10:04  10 октября 2017 0

Обыски в мечети. На Южном Урале ФСБ задержала экстремиста-проповедника

Тактико-специальное учение
Сотрудники ФСБ задержали проповедника-радикалаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле задержан проповедник мечети «Аль-Амин», сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Чебаркулец проповедовал радикальную идеологию среди прихожан и распространял экстремистскую литературу. Дома у задержанного, в его автомобиле и по месту работы обнаружено и изъято более 350 печатных изданий религиозного содержания.

Эти материалы включены в федеральный список экстремистской литературы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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