В Чебаркуле задержан проповедник мечети «Аль-Амин», сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Чебаркулец проповедовал радикальную идеологию среди прихожан и распространял экстремистскую литературу. Дома у задержанного, в его автомобиле и по месту работы обнаружено и изъято более 350 печатных изданий религиозного содержания.
Эти материалы включены в федеральный список экстремистской литературы.