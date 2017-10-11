Задержан педофил, напавший на школьницу в Тюмени

Тюменская полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета задержала подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в подъезде дома на улице 30 лет Победы в Тюмени. Мужчина уже дал признательные показания.
В среду, 11 октября, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который за два дня до этого напал на школьницу и пытался надругаться над ней, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Девочке удалось вырваться и убежать. Задержанный дал признательные показания, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что подозреваемый — 54-летний Игорь Шигаев, проживавший без регистрации на территории Тюменской области в поселке Боровский на улице Титова. Мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, напал на девочку 2008 года рождения в четвертом подъезде дома 76 по улице 30 лет Победы. Мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но девочке удалось вырваться и убежать. Источник «URA.RU» подтвердил, что задержанный — именно Игорь Шигаев.