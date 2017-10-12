{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:51  12 октября 2017 0

Производитель картошки заплатил за тепло 20 миллионов рублей

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, картофель, картошка
Агрофирме сократили пениФото: Александр Мамаев © URA.RU

Агрофирма «Уральская» — один из крупнейших должников «Облкоммунэнерго» — наконец-то расплатилась за потребленное тепло. Долг за ресурс копился годами — с пенями общая сумма перевалила за 20 миллионов рублей. Полную оплату агрохолдинг произвел одномоментно.

«Новоуральская агрофирма наконец-то сменила собственника. И он занялся финансовым оздоровлением предприятия. Мы уже не раз составляли график погашения задолженности, но этот механизм не работал. Потребитель просто не исполнял свои обязательства в части оплаты за энергоресурсы ни по договору, ни по своим же собственным гарантийным письмам. Поэтому мы предложили другой вариант: мы сокращаем сумму пени, а агрофирма гасит основной долг одним платежом. Он всех устроил», — рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Всего между АО «Облкоммунэнерго» и юридическими лицами заключено 1159 договоров: 799 по теплоснабжению и 360 по водоснабжению и водоотведению. Основная сумма общего долга юрлиц составляет 86 миллионов 830 тысяч рублей.

ООО «Агрофирма Уральская» зарегистрирована в селе Тарасково. Компания занимается производством, оптовой и розничной продажей овощей открытого и закрытого грунта, производством молока, племенным животноводством.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров