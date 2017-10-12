Производитель картошки заплатил за тепло 20 миллионов рублей

15:51 12 октября 2017 0

Агрофирме сократили пени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Агрофирма «Уральская» — один из крупнейших должников «Облкоммунэнерго» — наконец-то расплатилась за потребленное тепло. Долг за ресурс копился годами — с пенями общая сумма перевалила за 20 миллионов рублей. Полную оплату агрохолдинг произвел одномоментно.

«Новоуральская агрофирма наконец-то сменила собственника. И он занялся финансовым оздоровлением предприятия. Мы уже не раз составляли график погашения задолженности, но этот механизм не работал. Потребитель просто не исполнял свои обязательства в части оплаты за энергоресурсы ни по договору, ни по своим же собственным гарантийным письмам. Поэтому мы предложили другой вариант: мы сокращаем сумму пени, а агрофирма гасит основной долг одним платежом. Он всех устроил», — рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Всего между АО «Облкоммунэнерго» и юридическими лицами заключено 1159 договоров: 799 по теплоснабжению и 360 по водоснабжению и водоотведению. Основная сумма общего долга юрлиц составляет 86 миллионов 830 тысяч рублей.

ООО «Агрофирма Уральская» зарегистрирована в селе Тарасково. Компания занимается производством, оптовой и розничной продажей овощей открытого и закрытого грунта, производством молока, племенным животноводством.