Федеральное СМИ уличило Пермский край в плохом ремонте дворов

На телеканале «Россия-24» рассказали о недовольстве жителей Краснокамска результатами благоустройства дворов. По информации источника «URA.RU», неприятный сюжет озадачил местных чиновников.
В последнем выпуске программы «Парламентский час» на канале «Россия-24» сообщили, что массовые обращения жителей Краснокамска стали поводом для проверки реализации проекта «Городская среда». Его инициатором является «Единая Россия». Цель — создание комфортных условий во дворах. В Пермском крае в этом году финансирование программы превысило 800 млн рублей.
Однако жители, дворы которых были благоустроены в этом году, остались довольны далеко не всем. Житель Краснокамска Владимир Проскуряков в эфире рассказал, что неудачно заасфальтировали улицу Большевистскую и проспект Мира.
«Но как! Как лужи были, так теперь стали еще больше. Машина идет, а ты на тротуаре боишься: вдруг обрызгает», — говорит Проскуряков. «Ну лужи-то все равно будут. Дождь пройдет — лужи большие. Машины ездят — обрызгивают народ», — подтверждает жительница города Валентина Федорова.
На встречу с жителями приехал депутат Госдумы Дмитрий Сазонов. Он же осмотрел благоустроенные дворы. «Краснокамск получил 25 млн рублей, 21 объект участвует. Жители участвовали в подготовке эскизных проектов благоустройства территорий. Есть проблемы, которые уже сегодня видны на поверхности: в первую очередь, не всегда работа подрядных организаций соответствует заявкам жителей», — отметил парламентарий и пообещал регулярно проводить мониторинг выполнения программы.
У администрации города будут запрошены протоколы, которые готовили жители, планируя благоустройство дворов, чтобы посмотреть, почему «реальность не оправдала ожидания жителей Краснокамска».
Получить комментарий мэрии Краснокамска пока не удалось. Источник, знакомый с положением дел в администрации, отметил, что сюжет озадачил местных чиновников, особенно с учетом того, что город давно является политически нестабильной территорией, а на минувших выборах губернатора стал аутсайдером по явке избирателей. «Теперь все задумались — не станет ли сюжет подготовкой к смене власти в городе. Ведь создание комфортной среды — это приоритет, обозначенный главой региона», — рассуждает собеседник.