{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
07:36  13 октября 2017 0

«Калашников» открыл интернет-магазин. Заказ в один клик. ФОТО

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
Гражданское стрелковое оружие будут доставлять в ближайшие бренд-зоныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Калашников» начал продажи оружия через Интернет. Компания представила сайт, благодаря которому можно без труда оформить заказ на покупку гражданского стрелкового оружия.

Для оформления заказа нужно заполнить форму и указать удобное место для получения оружия. Позже на указанный электронный почтовый адрес придет письмо с подтверждением. С покупателем также будет работать менеджер клиентского отдела.

Через портал можно приобрести тактическое, охолощенное, охотничье ружье, а также массогабаритные макеты, пишет «Федеральное агентство новостей». Товар будут доставлять в ближайшие бренд-зоны, отмечается в релизе компании.

Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем гражданского, боевого и спортивного оружия, напоминает «Русская планета».

Фото: prt scr сайт интернет-магазина «Калашникова»

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров