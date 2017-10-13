Концерн «Калашников» начал продажи оружия через Интернет. Компания представила сайт, благодаря которому можно без труда оформить заказ на покупку гражданского стрелкового оружия.
Для оформления заказа нужно заполнить форму и указать удобное место для получения оружия. Позже на указанный электронный почтовый адрес придет письмо с подтверждением. С покупателем также будет работать менеджер клиентского отдела.
Через портал можно приобрести тактическое, охолощенное, охотничье ружье, а также массогабаритные макеты, пишет «Федеральное агентство новостей». Товар будут доставлять в ближайшие бренд-зоны, отмечается в релизе компании.
Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем гражданского, боевого и спортивного оружия, напоминает «Русская планета».