В Прикамье сотрудники краевого Росимущества оказались под следствием после потери партии конфискованного оружия и боеприпасов. По предварительным оценкам, халатность чиновников обошлась государству в 2,7 миллиона рублей.
Об исчезновении опасного конфиската стало известно по результатам прокурорской проверки. Выяснилось, что в 2016 году Росимущество заключило контракт на хранение оружия с ООО «Уралтрансэкспедиция». В организацию отправлялось и другое имущество — автомобили, бытовая техника, инструменты. Руководство фирмы сразу предупрелило территориальное управление о невозможности надежного хранения государственной собственности, однако ведомство на это никак не отреагировало.
«Халатное отношение к служебным обязанностям привели к тому, что большая часть конфискованного имущества была утеряна. Предварительная оценка причиненного ущерба составила более 2,7 миллиона рублей», — цитирует сообщение пресс-службы прокуратуры Пермского края издание Business Class.