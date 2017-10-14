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Главные новости Пермского края
04:54  14 октября 2017 0

В Прикамье сотрудники Росимущества растеряли оружие и боеприпасы на миллионы рублей

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм. , оружие, терроризм
Сотрудники Росимущества обвиняются в халатностиФото: Flickr

В Прикамье сотрудники краевого Росимущества оказались под следствием после потери партии конфискованного оружия и боеприпасов. По предварительным оценкам, халатность чиновников обошлась государству в 2,7 миллиона рублей.

Об исчезновении опасного конфиската стало известно по результатам прокурорской проверки. Выяснилось, что в 2016 году Росимущество заключило контракт на хранение оружия с ООО «Уралтрансэкспедиция». В организацию отправлялось и другое имущество — автомобили, бытовая техника, инструменты. Руководство фирмы сразу предупрелило территориальное управление о невозможности надежного хранения государственной собственности, однако ведомство на это никак не отреагировало.

«Халатное отношение к служебным обязанностям привели к тому, что большая часть конфискованного имущества была утеряна. Предварительная оценка причиненного ущерба составила более 2,7 миллиона рублей», — цитирует сообщение пресс-службы прокуратуры Пермского края издание Business Class.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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