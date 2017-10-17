{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
Главные новости Тюменской области
13:51  17 октября 2017 0

Тюменец рассказал о казусе с федеральным проектом МГЕР. «Или пандус сделайте, или табличку снимите». ФОТО

Реставрация на территории Новотихвинского монастыря. Екатеринбург, инвалид, телевышка, несчастный случай, екатеринбург, калека, телебашня, заброшенная башня, недостроенная вышка
Общественник рассказал о "доступном" здании в центре городаФото: Александр Мамаев © URA.RU

О казусе, случившемся при реализации проекте «Доступная среда», заявил на заседании комиссии гордумы Тюмени по экономической политике и ЖКХ член штаба регионального ОНФ Александр Шемякин. Во время обсуждения вопроса о благоустройстве города общественник рассказал о странной ситуации со зданием на улице Семакова, 25.

В здании, пояснил думцам Шемякин, находится УФМС (теперь — отдел городской полиции по вопросам миграции), а рядом с крыльцом висит табличка «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) с информацией о федеральном проекте «Доступная среда». «Там большое крыльцо, но пандуса нет, — сообщил Шемякин. — Что-то надо делать: или табличку снять, или пандус сделать».

1/3
Фото: Александр Шемякин

Информацию чиновники приняли к сведению.

Ранее тюменские «фронтовики» провели рейд по подземным переходам в Тюмени, изучив доступность их для людей с ограниченными возможностями. Итогом стало письмо в прокуратуру и прокурорское представление главе администрации Тюмени Александру Моору.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров