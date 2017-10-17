О казусе, случившемся при реализации проекте «Доступная среда», заявил на заседании комиссии гордумы Тюмени по экономической политике и ЖКХ член штаба регионального ОНФ Александр Шемякин. Во время обсуждения вопроса о благоустройстве города общественник рассказал о странной ситуации со зданием на улице Семакова, 25.
В здании, пояснил думцам Шемякин, находится УФМС (теперь — отдел городской полиции по вопросам миграции), а рядом с крыльцом висит табличка «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) с информацией о федеральном проекте «Доступная среда». «Там большое крыльцо, но пандуса нет, — сообщил Шемякин. — Что-то надо делать: или табличку снять, или пандус сделать».
Информацию чиновники приняли к сведению.
Ранее тюменские «фронтовики» провели рейд по подземным переходам в Тюмени, изучив доступность их для людей с ограниченными возможностями. Итогом стало письмо в прокуратуру и прокурорское представление главе администрации Тюмени Александру Моору.