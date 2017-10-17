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Главные новости Челябинской области
14:39  17 октября 2017 0

«Как кайфовать в загрязненном, индустриальном городе». Житель Челябинска создал видеоблог о «суровых развлечениях». ВИДЕО

Виды сверху с Челси. Челябинск, вид челябинск
В видеоблоге местный житель расскажет, как развлечься в индустриальном городеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска Алексей Кожевников запустил видеоблог «Суровые челябинские развлечения». Во вторник, 17 октября, на его страницах в социальных сетях появился первый выпуск, который уже набрал несколько тысяч просмотров.

В видео блогер катается в ковше экскаватора над затопленным карьером. На этом, по словам Кожевникова, его задумка не ограничивается. В соцсетях он уже объявил о поиске для съемок руферов, дрифтеров, диггеров и других любителей экстремальных развлечений.

«Идея в том, что показать как кайфовать и получать эмоции даже в загрязненном, индустриальном городе, лишенном насыщенной культурной жизни», — пояснил автор. При этом он отметил, что также планирует вести рублику классического отдыха: «лакшери, стиль, авто и т. д.».

Сергей Демин
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