Житель Челябинска Алексей Кожевников запустил видеоблог «Суровые челябинские развлечения». Во вторник, 17 октября, на его страницах в социальных сетях появился первый выпуск, который уже набрал несколько тысяч просмотров.
В видео блогер катается в ковше экскаватора над затопленным карьером. На этом, по словам Кожевникова, его задумка не ограничивается. В соцсетях он уже объявил о поиске для съемок руферов, дрифтеров, диггеров и других любителей экстремальных развлечений.
«Идея в том, что показать как кайфовать и получать эмоции даже в загрязненном, индустриальном городе, лишенном насыщенной культурной жизни», — пояснил автор. При этом он отметил, что также планирует вести рублику классического отдыха: «лакшери, стиль, авто и т. д.».