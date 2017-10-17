17:40 17 октября 2017 0

Александр Бурков привел с собой в Омскую область первого варяга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов получил новое назначение.

Как предполагало «URA.RU», он стал советником врио губернатора Омской области Александра Буркова по внутренней политике. Факт назначения подтвердил источник в этом регионе.

Печально известный Андрей Кузнецов работал в Свердловской области в 2011 году в команде экс-губернатора Александра Мишарина. После увольнения он переехал в Москву, где был советником руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова.