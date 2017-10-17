{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
17:40  17 октября 2017 0

Печально известный свердловский экс-чиновник стал советником омского губернатора по внутренней политике

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, бурков александр
Александр Бурков привел с собой в Омскую область первого варягаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Бывший первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов получил новое назначение.

Как предполагало «URA.RU», он стал советником врио губернатора Омской области Александра Буркова по внутренней политике. Факт назначения подтвердил источник в этом регионе.

Печально известный Андрей Кузнецов работал в Свердловской области в 2011 году в команде экс-губернатора Александра Мишарина. После увольнения он переехал в Москву, где был советником руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров