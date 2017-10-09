Как уход Буркова изменит свердловскую политику

22:48 09 октября 2017 1

Александр Бурков покидает свердловскую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Александр Бурков мечтал о посте губернатора больше 20 лет. Ради воплощения этой мечты он пожертвовал многими другими достижениями. Тратя почти все время на налаживание контактов в Кремле, он все меньше вписывался в свердловскую политику, все чаще проигрывал местные выборы. Бурков потерял контроль даже за оказавшимся на грани развала региональным отделением «СР». Став врио главы Омской области, он отдаст партячейку варягу, чтобы через несколько лет войти в федеральную элиту.

До недавнего времени Александр Бурков был одним из наиболее активных субъектов свердловской политики. В частности, в 2013 году он участвовал в конкурсе на пост сити-менеджера Екатеринбурга. Потерпев неудачу, организовывал в 2014—2015 годах ряд митингов против администрации областного центра. «Справедливая Россия» провела агрессивную кампанию на выборах в Заксобрание в 2016 году. Сам Бурков бросил все силы на борьбу на выборах в Госдуму по Нижнетагильскому округу лишь в последнюю неделю «слив» кампанию оппоненту из «Единой России» Алексею Балыбердину. И после этого практически переехал в Москву.

В 1999 году Бурков едва не стал губернатором Свердловской области, но уступил Эдуарду Росселю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представитель областной власти заявил «URA.RU», что у свердловских чиновников все эти годы накапливалось недовольство непредсказуемым Бурковым: «Он раз за разом не исполнял условия неофициальных договоренностей, принимая неоговоренные неожиданные решения. Иногда работал с двумя сторонами сразу». Именно поэтому в 2017 году участие Александра Буркова в выборах губернатора Свердловской области оказалось под вопросом. Требовалось, чтобы выдвиженец от «СР» стал спойлером, работающим в интересах кандидата от «Единой России». Уверенности, что Бурков будет выполнять это условие не было ни у кого.

Александр Бурков не скрывал, что пойдет на выборы свердловского губернатора только ради победы. До июня 2017 года он верил, что станет единым кандидатом от трех оппозиционных партий — «СР», ЛДПР и КПРФ, о чем активно пытался договориться на федеральном уровне. Но тройственная договоренность не состоялась. И в результате в ходе непродолжительного политического торга было принято решение о выдвижении от «СР» на губернаторских выборах лояльного областной власти и «Единой России» депутата Заксобарния Дмитрия Ионина, ожидаемо занявшего третье место.

Буркову давно надо было уходить. Молодая шпана наступала на пятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Александр Бурков в ходе кампании практически не появлялся в регионе, проводя консультации на высшем уровне. Об их завершении стало известно лишь в середине сентября, когда источники в Кремле подтвердили скорую смену руководителей одиннадцати регионов.

Долгое время было непонятно, какой именно из субъектов РФ предложат возглавить свердловскому политику. Выдвигались разные варианты, которые почти сразу же показывали свою несостоятельность. В частности, политолог Леонид Давыдов в своем телеграм-канале «Давыдов.Индекс» в конце сентября сообщил о вероятном назначении Буркова губернатором Ненецкого АО.

Омской области стоит готовиться к нашествию свердловских варягов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам Бурков долгое время хранил молчание. Лишь на прошедшей 7 октября встрече со свердловским партактивом он дал понять, что вопрос о его губернаторстве наконец-то решен, анонсировав перемены в структуре свердловского отделения «СР». После назначения на руководящий пост в исполнительной власти Александр Бурков будет вынужден уступить пост руководителя региональной партячейки преемнику.

Ранее считалось, что Буркова сменит депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин. Этой версии придерживается глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин: «Ионин — человек Буркова, через которого он будет поддерживать контакты с регионом. Это — идеальная кандидатура».

Главный свердловский судебный пристав Владимир Осьмак может много рассказать свердловчанам о том, как устроена Омская область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако есть и другое мнение. Свердловские партийцы ждут, что новым руководителем свердловских справедливороссов станет московский политик или ресурсный бизнесмен-варяг. Этот ход позволит купировать разраставшийся в последнее время в партотделении конфликт и предотвратить массовый выход из него рейтинговых партийцев. В пользу этой версии свидетельствует назначение руководителем избирательного штаба «СР» на выборах в Екатеринбургскую гордуму не Ионина, а его внутрипартийного оппонента — лидера партийной фракции в Заксобрании Андрея Жуковского.

«Этот варяг в впоследствии будет избираться в Госдуму от Свердловской области. А если у Буркова в Омской области что-то не получится, гарантирует его выдвижение в Госдуму на следующих выборах. Полностью довериться в этом плане кому-либо из воюющих друг с другом свердловских справедливороссов Бурков не может. В любом случае свердловское отделение „СР“ не будет проявлять до следующих больших выборов какой-либо значимой политической активности, особенно протестной», — говорит информированный источник в «СР».

Александр Мишарин (на фото) может рассказать Александру Буркову об особенностях Андрея Кузнецова, как пиарщика губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее, свердловские справедливороссы не проявляют какого-либо беспокойства. «Искренне рад за Александра Леонидовича и Омскую область! Его потенциал человека, способного управлять крупным регионом, оценили по достоинству. Желаем ему на новом месте работы удачи, поменьше трудностей и побольше оптимизма», — сказал «URA.RU» Андрей Жуковский.

Ожидается, что Александр Бурков не будет приглашать свердловских сопартийцев на руководящие посты в Омскую область. Скорее всего он возьмет себе в качестве заместителя политконсультанта Андрея Кузнецова, ранее работавший первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области и советником лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Также решен вопрос о судьбе мандата Александра Буркова. По словам электорального юриста, руководящий орган партии должен предложить его кандидатам от Свердловской региональной группы. В ней на втором после Буркова месте стоит возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям академик Валерий Черешнев. По данным источника «URA.RU» вопрос о его возвращении в федеральный парламент уже решен.

«В Свердловской области Александр Бурков исчерпал все возможные ресурсы для своего дальнейшего развития. Ему дали шанс проявить себя в омской области, после чего Бурков имеет все шансы продолжить карьеру на федеральном уровне. Например, возглавить крупную партию. Ту же самую „Справедливую Россию“, например», — считает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Дозвониться до Александра Буркова и получить у него комментарий не удалось.