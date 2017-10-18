15:19 18 октября 2017 1

Александр Бурков забыл про своих бывших коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Омской области Александр Бурков не сделал предложения о переходе на работу под его началом ни одному из свердловских сопартийцев. Более того, он прекратил общение с бывшими единомышленниками-справедливороссами и отказывается от встреч с ними. На прием к Буркову не смогли в последнее время также пробиться его друзья-бизнесмены и представители свердловской власти.

Источник «URA.RU» называет в числе тех, кому было отказано в аудиенции, депутата Заксобрания Дмитрия Ионина. Он уехал в Омск через несколько дней после назначения Буркова врио губернатора и рассказывал о своем пребывании в городе в соцсетях. В Екатеринбурге активно обсуждались слухи о назначении Ионина на высокий пост в омском правительстве.

Сам Дмитрий Ионин в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не собирался встречаться в Омске с Александром Бурковым — он ездил в другой регион к живущей там бабушке: «Я ездил туда раньше и продолжу ездить в будущем. С новым врио губернатора это никак не связано». Депутат утверждает, что ему не поступало предложений о трудоустройстве. Парламентарий договорился по телефону с Бурковым о встрече во время его следующего приезда в Екатеринбург.

Еще одним вероятным претендентом на министерский пост в омском правительстве считался депутат Екатеринбургской гордумы, бывший руководитель Свердловского фонда содействия капремонту Александр Караваев. Однако и ему такого предложения сделано не было. «Я вообще пока не думал в этом направлении. Если оно поступит, то буду размышлять. Но сегодня я полностью сосредоточен на екатеринбургских проектах», — заявил Караваев.

Еще один известный свердловский справедливоросс, депутат Заксобрания Андрей Жуковский, также не задумывается о переезде: «Лично мне предложений о переезде в Омскую область не поступало. Более того, мне предложено возглавить штаб по выборам в городскую Думу Екатеринбурга. Еще не все дела доделаны, не все „долги“ розданы. С другой стороны, я для себя ничего не исключаю, остаюсь членом команды Александра Буркова. Поэтому, если будет потребность использовать мой опыт и знания, то, естественно, буду рад помочь».

Дозвониться до Александра Буркова не удалось. Он недоступен для свердловских журналистов с начала октября.