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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Челябинской области
18:35  18 октября 2017 0

В Челябинске вводят усиленные меры безопасности. У въезда в город дежурят бойцы Росгвардии

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, минирование, челябинская городская администрация, полиция, оцепление
В Челябинске полиция перешла на усиленный режимФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция ввела особые меры безопасности в Челябинске. На въездах в город дежурят усиленные наряды из числа сотрудников ГИБДД и кинологической службы с привлечением бойцов Росгвардии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону. К бдительности призывают управляющие компании города.

«Крупные торговые и развлекательные центры также находятся под пристальным вниманием сотрудников полиции. Прилегающую к комплексам территорию патрулируют наряды наружных служб совместно с представителями добровольных общественных формирований. Участковые встречаются с администрациями заведений по вопросам безопасности, беседуют с арендаторами, разъясняя алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов», — отметили в полицейском главке.

Силовики не объясняют причины усиления мер безопасности. Однако просят сообщать информацию о подозрительных предметах, преступлениях или правонарушениях в райотдел полиции либо по номеру 02.

Как сообщили «URA.RU» читатели, усиленные меры безопасности введены и в многоквартирных домах. «Мне консьерж сказала, что надо за сутки предупреждать ее, если в дом будут завозить груз в закрытых коробках, — рассказала жительница одного из элитных домов в Центральном районе. — Я очень удивилась и даже переспросила: „Предупредим, и что?“. В ответ услышала, что она сообщит в „управляйку“ и тогда к назначенному времени появится участковый и проверит коробки на предмет безопасности».

По информации «URA.RU», речь идет о профилактических мерах безопасности в областном центре.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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