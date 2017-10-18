Полиция ввела особые меры безопасности в Челябинске. На въездах в город дежурят усиленные наряды из числа сотрудников ГИБДД и кинологической службы с привлечением бойцов Росгвардии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону. К бдительности призывают управляющие компании города.
«Крупные торговые и развлекательные центры также находятся под пристальным вниманием сотрудников полиции. Прилегающую к комплексам территорию патрулируют наряды наружных служб совместно с представителями добровольных общественных формирований. Участковые встречаются с администрациями заведений по вопросам безопасности, беседуют с арендаторами, разъясняя алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов», — отметили в полицейском главке.
Силовики не объясняют причины усиления мер безопасности. Однако просят сообщать информацию о подозрительных предметах, преступлениях или правонарушениях в райотдел полиции либо по номеру 02.
Как сообщили «URA.RU» читатели, усиленные меры безопасности введены и в многоквартирных домах. «Мне консьерж сказала, что надо за сутки предупреждать ее, если в дом будут завозить груз в закрытых коробках, — рассказала жительница одного из элитных домов в Центральном районе. — Я очень удивилась и даже переспросила: „Предупредим, и что?“. В ответ услышала, что она сообщит в „управляйку“ и тогда к назначенному времени появится участковый и проверит коробки на предмет безопасности».
По информации «URA.RU», речь идет о профилактических мерах безопасности в областном центре.