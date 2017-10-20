Деревню на западе Пермского края охватила череда пожаров, причины которых неизвестны. Бьющие тревогу жители сообщили о случившемся «URA.RU».
Собственник дома в деревне Сюзьва Нытвенского района Иван Донец рассказал, что населенный пункт охватили пожары, причина которых неизвестна. С начала октября в деревне сгорели четыре дома. Очередной пожар случился 17 октября — огонь успели потушить.
«Когда сгорели первые два соседних дома, мы еще думали, что причина в неисправности электропроводки — она была довольно старая. Но затем случились пожары в домах на другой линии. Причина происходящего нам неизвестна. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы как можно скорее подключились и разобрались в ситуации», — пояснил Донец.
Пользователь Facebook Марина Курочкина также рассказала в социальной сети, что лишилась дома в Сюзьве. «Сейчас уже идут подозрения на поджоги. Уехала на два дня в Пермь по делам. Возле дома стояла моя машина. Соседи оттащили от горящего дома, успели. Свет обесточила по правилам пожарной безопасности, так как после трех пожаров нам сказали, что надо вывести автомат на улицу и отключать при отъезде за пределы деревни. Вся деревня уже живет в страхе. Что происходит?» — написала женщина.
В региональном управлении МЧС «URA.RU» не смогли оперативно предоставить информацию о пожарах в Сюзьве и предложили направить официальный запрос. Глава Григорьевского сельского поселения (в него входит Сюзьва) Алексей Вожаков сообщил «URA.RU», что на данный момент в деревне введены особые противопожарные меры, проводит проверку полиция. Готовится встреча с жителями, после чего может быть принято решение о патрулировании местности. «Что касается причин пожаров, то они пока неизвестны. Заключение будет готово ориентировочно только в январе», — добавил он.