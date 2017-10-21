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21 октября 2017
20 октября 2017
08:56  21 октября 2017 0

«Я тебе глаза выдавлю». Депардье рассказал, как поссорился с продюсером-ловеласом

Открытая лицензия 07.07.2015. Жерар Депардье., депардье жерар
Жерар Депардье известен вспыльчивым характеромФото: Tom Lee/Flickr

Продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах к актрисам, однажды едва не стал жертвой гнева легенды французского кинематографа Жерара Депардье. Об этом актер сам рассказал в интервью радиостанции Franceinfo. Поводом для ссоры стали попытки Вайнштейна нарушить условия контракта.

Конфликт произошел из-за фильма Ника Кассаветиса «Отцепись от звезд» — картину должна была распространять компания Miramax Films, одним из ее основателей которой является Харви Вайнштейн. Депардье выступал продюсером фильма и, изучив контракт, заподозрил Вайнштейна в желании присвоить деньги, передает агентство Nation News.

«Я схватил его за волосы и сказал: «Харви, видишь эти два пальца? Если ты что-то вытворишь с контрактом, то я тебе ими просто глаза выдавлю», — рассказал подробности ссоры Депардье.

Ранее продюсер Харви Вайнштейна обвинили в домогательства более 40 женщин, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл и другие, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
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