Огонь быстро охватил жилой дом
В поселке Первомайский Каменского района Свердловской области инспектор ДПС спас из горящего дома семью с четырьмя детьми.
Младший сержант полиции Бахыш Керимов заметил огонь, когда возвращался со службы ночью. Выбив в доме стекло, инспектор вызвал пожарных и бросился будить погорельцев. Сам он вытащил на улицу всех детей.
К моменту прибытия пожарных на место ЧП весь дом уже был охвачен огнем, а все его обитатели спасены. Теперь руководство готовится представить Керимова к награде, сообщили «URA.RU» в пресс-службе МВД России.
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Спасти имущество не удалось, но все остались живы