07 мая 2024

Какие улицы в Екатеринбурге будут перекрыты в День Победы. Карта

Екатеринбуржцев ожидают массовые перекрытия дорог 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна военной техники. Екатеринбург, перекрыли дорогу, инспектор дпс, дпс
Водителям 9 мая придется искать пути обхода (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день.

Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00.

Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.

URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.

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В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день. Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00. Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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