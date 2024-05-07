В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день.
Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00.
Карта: URA.RU
Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.
URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.
Карта: URA.RU
В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день. Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00. Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.