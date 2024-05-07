Какие улицы в Екатеринбурге будут перекрыты в День Победы. Карта

Екатеринбуржцев ожидают массовые перекрытия дорог 9 мая

08 мая 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Водителям 9 мая придется искать пути обхода (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день. Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00. Карта: URA.RU Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Карта: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 9 мая пройдет парад Победы и другие торжественные мероприятия. URA.RU составило карту перекрытий в праздничный день. Во время праздничных мероприятий 9 мая с 06:00 и до их завершения будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам: Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачева, Пушкина, Маршала Жукова, Вайнера, Урицкого. Улицу Володарского также перекроют, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:00. Также с 19:00 будет закрыто движение на улицах: 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева. На улице Радищева также будут действовать ограничения, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. URA.RU ранее сообщало, что фейерверк на День Победы в Екатеринбурге отменили, а бессмертный полк пройдет в формате «Стена памяти». Также, по рекомендациями областной антитеррористической комиссии, из центра города все массовые мероприятия перенесли в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.