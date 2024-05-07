07 мая 2024

Екатеринбуржцев экстренно эвакуировали из Ельцин Центра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ельцин центр
В центре сработала пожарная тревога Фото:

В Екатеринбурге утром 8 мая в Ельцин Центре прозвучала пожарная тревога. Посетителей и работников центра экстренно эвакуировали, рассказал читатель агентства.

«Ельцин Центр опять эвакуировали. Пожарная тревога началась в 10.54. Причина срабатывания неизвестна», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщения в пожарно-спасательную службу не поступали.

Примерно две недели назад центр уже эвакуировали. Тогда тревога оказалась ложной, а сообщений о пожаре в МЧС также не поступало.

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В Екатеринбурге утром 8 мая в Ельцин Центре прозвучала пожарная тревога. Посетителей и работников центра экстренно эвакуировали, рассказал читатель агентства. «Ельцин Центр опять эвакуировали. Пожарная тревога началась в 10.54. Причина срабатывания неизвестна», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщения в пожарно-спасательную службу не поступали. Примерно две недели назад центр уже эвакуировали. Тогда тревога оказалась ложной, а сообщений о пожаре в МЧС также не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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