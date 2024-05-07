В Екатеринбурге утром 8 мая в Ельцин Центре прозвучала пожарная тревога. Посетителей и работников центра экстренно эвакуировали, рассказал читатель агентства.
«Ельцин Центр опять эвакуировали. Пожарная тревога началась в 10.54. Причина срабатывания неизвестна», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщения в пожарно-спасательную службу не поступали.
Примерно две недели назад центр уже эвакуировали. Тогда тревога оказалась ложной, а сообщений о пожаре в МЧС также не поступало.
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