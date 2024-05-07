07 мая 2024

Шлеменко прилетел на бой в Екатеринбург вместе с губернатором Куйвашевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Бой у Александра Шлеменко намечен на вечер 11 мая (архивное фото) Фото:

Звезда ММА Александр Шлеменко прибыл в Екатеринбург, где 11 мая сразится с казахстанским спортсменом Куатом Хамитовым в рамках стадионного турнира RCC 19, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. Шлеменко летел в одном самолете с губернатором Евгением Куйвашевым. Оба посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле (Шлеменко был доверенным лицом главы государства на выборах).

«Прошло все отлично. Я очень рад, что все прошло так. Было очень много людей хороших и достойных. В Екатеринбург летел с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым. Он узнал, поздоровались. Приятно было лететь с одного мероприятия. Надеюсь, что он придет поболеть на бой RCC», — поделился боец.

RCC 19 пройдет в КРК «Уралец». Бой Шлеменко-Хамитов станет главным событием вечера. Всего же в карде турнира 14 поединков.

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Звезда ММА Александр Шлеменко прибыл в Екатеринбург, где 11 мая сразится с казахстанским спортсменом Куатом Хамитовым в рамках стадионного турнира RCC 19, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. Шлеменко летел в одном самолете с губернатором Евгением Куйвашевым. Оба посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле (Шлеменко был доверенным лицом главы государства на выборах). «Прошло все отлично. Я очень рад, что все прошло так. Было очень много людей хороших и достойных. В Екатеринбург летел с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым. Он узнал, поздоровались. Приятно было лететь с одного мероприятия. Надеюсь, что он придет поболеть на бой RCC», — поделился боец. RCC 19 пройдет в КРК «Уралец». Бой Шлеменко-Хамитов станет главным событием вечера. Всего же в карде турнира 14 поединков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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