Звезда ММА Александр Шлеменко прибыл в Екатеринбург, где 11 мая сразится с казахстанским спортсменом Куатом Хамитовым в рамках стадионного турнира RCC 19, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. Шлеменко летел в одном самолете с губернатором Евгением Куйвашевым. Оба посетили инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле (Шлеменко был доверенным лицом главы государства на выборах).
«Прошло все отлично. Я очень рад, что все прошло так. Было очень много людей хороших и достойных. В Екатеринбург летел с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым. Он узнал, поздоровались. Приятно было лететь с одного мероприятия. Надеюсь, что он придет поболеть на бой RCC», — поделился боец.
RCC 19 пройдет в КРК «Уралец». Бой Шлеменко-Хамитов станет главным событием вечера. Всего же в карде турнира 14 поединков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!